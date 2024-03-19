Росія атакувала авто цивільних у Херсонській області: є постраждалі
Російська армія атакувала авто з цивільними людьми неподалік села Осокорівка Нововоронцовської громади, що у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.
За його даними, росіяни скинули на транспортний вибуховий предмет з безпілотника. В результаті цього авто отримало механічні пошкодження.
Також були травмовані цивільні, яки знаходились в середині машини.
"У 57-річної жінки та 58-річного чоловіка лікарі діагностували контузії та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу", - написав Прокудін.
Російські удари по Херсонській області
Нагадаємо, після звільнення Силами оборони України правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Інтервенти атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Раніше повідомлялося, що на початку березня у Херсонській області потрапили під ворожий удар поліцейські - тоді двоє правоохоронців отримали поранення.
Також нагадаємо, що перед цим взимку у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста, в результаті чого чоловік загинув.
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