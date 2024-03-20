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Россияне ударили по центру Херсона. В ГВА показали видео последствий

Херсон, Среда 20 марта 2024 19:21
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Россияне ударили по центру Херсона. В ГВА показали видео последствий Фото: россияне ударили по центру Херсона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в среду, 20 марта, раз атаковали центр Херсона с временно оккупированного левого берега Днепра. В результате обстрела есть пострадавшая и разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Армия РФ с временно оккупированного левобережья часто атакует центральную часть Херсона. Сегодняшний день не стал исключением. Враг ударил по центру около 15:00", - написал Мрочко.

В результате атаки ранения получила местная жительница.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак один человек погиб, пять - получили ранения. Под ударом врага находились многоэтажки, частные дома, учебные заведения, припортовая инфраструктура.

Так, 19 марта россияне обстреляли авто с гражданскими недалеко от села Осокоровка. Пострадали люди.

Сегодня российские оккупанты снова атаковали автомобили с гражданскими под Херсоном. В результате обстрела есть погибшие.

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