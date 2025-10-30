Росіяни вдарили по телевежі в центрі Чернігова

Російські війська вчора, 29 жовтня, завдали удару по телевежі в центрі Чернігова. Споруда зазнала пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.
"Унаслідок удару російських військ по телевежі в центрі Чернігова (завданого 29.10.2025 року) споруда зазнала пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.
Чернігівців просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.
Також "Суспільне" повідомляє, що в районі телевежі підіймається дим.
Фото: "Суспільне"
Нагадаємо, в ніч 29 жовтня Росія здійснила чергову масовану дронову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області, а зранку вдарили "Шахедом" по центру Чернігова.
На Одещині пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено співробітника. В результаті ворожої атаки майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.
У Чернігові російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури. В результаті обстрілу постраждалих серед місцевих жителів немає.