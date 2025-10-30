RU

Россияне ударили по телебашне в центре Чернигова

Фото: россияне ударили по телебашне в центре Чернигова (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вчера, 29 октября, нанесли удар по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

"В результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова (нанесенного 29.10.2025 года) сооружение получило повреждения", - говорится в сообщении.

С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

Черниговцев просят не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.

Также "Суспільне" сообщает, что в районе телебашни поднимается дым.

Фото: "Суспільне"

 

Обстрел Украины 29 октября

Напомним, в ночь 29 октября Россия осуществила очередную массированную дроновую атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, а утром ударили "Шахедом" по центру Чернигова.

В Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК и ранен сотрудник. В результате вражеской атаки почти 30 тысяч домов оказались без света.

В Чернигове российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. В результате обстрела пострадавших среди местных жителей нет.

