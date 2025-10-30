Россияне ударили по телебашне в центре Чернигова

Российские войска вчера, 29 октября, нанесли удар по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.
"В результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова (нанесенного 29.10.2025 года) сооружение получило повреждения", - говорится в сообщении.
С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.
Черниговцев просят не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.
Также "Суспільне" сообщает, что в районе телебашни поднимается дым.
Фото: "Суспільне"
Напомним, в ночь 29 октября Россия осуществила очередную массированную дроновую атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, а утром ударили "Шахедом" по центру Чернигова.
В Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК и ранен сотрудник. В результате вражеской атаки почти 30 тысяч домов оказались без света.
В Чернигове российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. В результате обстрела пострадавших среди местных жителей нет.