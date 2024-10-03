Росіяни вдарили по Сумській громаді "Шахедом": є поранені

Російські окупанти сьогодні, 3 жовтня, увечері атакували Сумську громаду дроном-камікадзе "Шахед". Постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міськраду в Telegram .

Більш детальних подробиць про інцидент поки немає.

Там уточнили, що внаслідок удару росіян поранення отримали вісім людей.

"Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БПЛА типу "Герань-2" (так росіяни маркують "Шахеди" - ред.) (один вибух)", - сказано у повідомленні міськради.

Що передувало

Нагадаємо, окупанти часто б'ють по Сумській області, оскільки вона межує із РФ.

Зокрема, 28 вересня ворог двічі атакував медичний заклад у Сумах. Там перебувало майже 90 пацієнтів.

Відомо, що через атаку загинуло 10 людей. Ще 22 дістали поранення.

При цьому 2 жовтня росіяни били по Сумській області за допомогою дронів. Внаслідок цього кілька громад залишилося без світла.

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