Росіяни вдарили по Сумській громаді "Шахедом": є поранені
Російські окупанти сьогодні, 3 жовтня, увечері атакували Сумську громаду дроном-камікадзе "Шахед". Постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міськраду в Telegram.
"Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БПЛА типу "Герань-2" (так росіяни маркують "Шахеди" - ред.) (один вибух)", - сказано у повідомленні міськради.
Там уточнили, що внаслідок удару росіян поранення отримали вісім людей.
Більш детальних подробиць про інцидент поки немає.
Що передувало
Нагадаємо, окупанти часто б'ють по Сумській області, оскільки вона межує із РФ.
Зокрема, 28 вересня ворог двічі атакував медичний заклад у Сумах. Там перебувало майже 90 пацієнтів.
Відомо, що через атаку загинуло 10 людей. Ще 22 дістали поранення.
При цьому 2 жовтня росіяни били по Сумській області за допомогою дронів. Внаслідок цього кілька громад залишилося без світла.
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