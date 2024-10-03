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Россияне ударили по Сумской общине "Шахедом": есть раненые

Сумская область, Четверг 03 октября 2024 22:26
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Россияне ударили по Сумской общине "Шахедом": есть раненые Иллюстративное фото: "Шахед" атаковал Сумскую общину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 3 октября, вечером атаковали Сумскую общину дроном-камикадзе "Шахед". Пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской горсовет в Telegram.

"Сумская община: произведен обстрел с использованием БПЛА типа "Герань-2" (так россияне маркируют "Шахеды" - ред.) (один взрыв)", - сказано в сообщении горсовета.

Там уточнили, что в результате удара россиян ранения получили восемь человек.

Более детальных подробностей об инциденте пока нет.

Что предшествовало

Напомним, оккупанты часто бьют по Сумской области, поскольку она граничит с РФ.

В частности, 28 сентября враг дважды атаковал медицинское учреждение в Сумах. Там находилось почти 90 пациентов.

Известно, что из-за атаки погибли 10 человек. Еще 22 получили ранения.

При этом 2 октября россияне били по Сумской области при помощи дронов. В результате этого несколько общин осталось без света.

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