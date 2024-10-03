Россияне ударили по Сумской общине "Шахедом": есть раненые

Российские оккупанты сегодня, 3 октября, вечером атаковали Сумскую общину дроном-камикадзе "Шахед". Пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской горсовет в Telegram .

Более детальных подробностей об инциденте пока нет.

Там уточнили, что в результате удара россиян ранения получили восемь человек.

"Сумская община: произведен обстрел с использованием БПЛА типа "Герань-2" (так россияне маркируют "Шахеды" - ред.) (один взрыв)", - сказано в сообщении горсовета.

Что предшествовало

Напомним, оккупанты часто бьют по Сумской области, поскольку она граничит с РФ.

В частности, 28 сентября враг дважды атаковал медицинское учреждение в Сумах. Там находилось почти 90 пациентов.

Известно, что из-за атаки погибли 10 человек. Еще 22 получили ранения.

При этом 2 октября россияне били по Сумской области при помощи дронов. В результате этого несколько общин осталось без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .