Россияне ударили по Сумам: в части города пропал свет и вода

Российские войска сегодня днем, 26 июля, обстреляли Сумы. В результате вражеского удара в части областного центра исчезло свет и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской МВА Сергея Кривошеенко.

"Соответствующие службы работают над скорейшим восстановлением энерго- и водоснабжения", - добавил глава Сумской МВА.

По его словам, сейчас отсутствует водоснабжение у жителей Курского микрорайона, с. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянской и прилегающих к ней.

"В результате вражеской атаки есть отключение электроэнергии и водоснабжения по некоторым адресам в Сумах", - отметил Кривошеенко.

Удары РФ по Украине 26 июля

Российские оккупанты этой ночью совершили массированные атаки на несколько ключевых городов Украины. Так, Харьков получил более 20 ударов в течение трех часов, в том числе по местам работы спасателей, которые получили ранения.

Также под огнем оказались Каменское и Днепр. Кроме того, в Сумской области, в городе Шостка, три человека получили ранения в результате обстрелов.

Отмечается, что Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

Больше подробностей о массированной атаке россиян по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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