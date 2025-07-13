Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла

"Ворог бʼє по обʼєктам життєзабезпечення міста. Частина міста і обʼєкти критичної інфраструктури без світла", - наголосив глава СМВА.

Він зазначив, що станом на зараз усі служби працюють.

"Чекаємо на поновлення електропостачання", - додав Кривошеєнко.

Оновлено о 17:01.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив, що Сумська громада знаходиться під атакою ворожих дронів.

За його даними, протягом сьогоднішнього дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста.

Один із безпілотників влучив в обʼєкт критичної інфраструктури.

"Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення", - пояснив він.

За даними глави ОВА, фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби якнайшвидше повернути світло в оселі жителів району.

Знеструмлено лікарні в Сумах

Тим часом в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар заявив, що вже три лікарні перебувають без світла через російську атаку.