Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла

Російські військові 13 липня знову завдають ударів по Сумах. В результаті сьогоднішніх ворожих атак частина міста лишилась без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
"Ворог бʼє по обʼєктам життєзабезпечення міста. Частина міста і обʼєкти критичної інфраструктури без світла", - наголосив глава СМВА.
Він зазначив, що станом на зараз усі служби працюють.
"Чекаємо на поновлення електропостачання", - додав Кривошеєнко.
Оновлено о 17:01.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив, що Сумська громада знаходиться під атакою ворожих дронів.
За його даними, протягом сьогоднішнього дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста.
Один із безпілотників влучив в обʼєкт критичної інфраструктури.
"Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення", - пояснив він.
За даними глави ОВА, фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби якнайшвидше повернути світло в оселі жителів району.
Тим часом в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар заявив, що вже три лікарні перебувають без світла через російську атаку.
Нагадаємо, раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.
За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню. Поранено 13-річного хлопчика.
Ворог сьогодні також вдарив по місту Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.
Крім цього, росіяни вночі обстріляли Херсон. Двоє мирних жителів отримали поранення.
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