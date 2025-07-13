Окупанти вночі вдарили дронами по дитсадку та лікарні у Слов'янську (відео)
Російські окупанти в ніч на 13 липня атакували дронами Слов'янськ. Внаслідок удару пошкоджено дитсадок і лікарню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Facebook.
За його словами, росіяни атакували Слов'янськ дронами "Герань-2" приблизно опівночі.
"Мікрорайони Центр і Залізничний. Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові та приватні будинки", - уточнив він.
Лях додав, що постраждалих внаслідок удару окупантів немає.
Атака дронів
Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що окупанти протягом 12-13 липня запустили по Україні 60 ударних дронів.
Українській протиповітряній обороні вдалося збити 20 ворожих безпілотників. Ще 20 було локаційно втрачено.
При цьому влучання було зафіксовано в п'яти локаціях.
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