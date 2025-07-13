Окупанти вночі вдарили дронами по дитсадку та лікарні у Слов'янську (відео)

Російські окупанти в ніч на 13 липня атакували дронами Слов'янськ. Внаслідок удару пошкоджено дитсадок і лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Facebook.

За його словами, росіяни атакували Слов'янськ дронами "Герань-2" приблизно опівночі.



"Мікрорайони Центр і Залізничний. Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові та приватні будинки", - уточнив він. Лях додав, що постраждалих внаслідок удару окупантів немає.