У Самарі росіяни вдарили дронами по будівлі ТЦК, - джерела

У неділю, 13 липня, в місті Самар пролунали вибухи після масованої атаки безпілотників.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомив , що ворог атакував місто Самар безпілотниками. Як зазначають, пошкоджена інфраструктура. Деталі з'ясовуються.

" Місто під масованою атакою. Контролюємо роботу. Не публікуйте в соцмережах фото та відео наслідків", - зазначив він.

Міський голова Сергій Рєзнік підтвердив атаку дронів і закликав жителів не публікувати в соцмережах фото чи відео наслідків.

За попередніми даними, ударів завдали кілька БпЛА. Моніторингові ресурси фіксували рух безпілотників із північного заходу в бік

О 10:58 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ворожих дронів, які прямують у напрямку Самари.

За інформацією джерел РБК-Україна , один із дронів влучив у будівлю ТЦК.

Удари по Самару

Зауважимо, що російські війська за останні місяці вже кілька разів обстрілювали місто Самар Дніпропетровської області.

Ворог завдав 27 червня ракетний удар, у місті пролунало кілька вибухів, а у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Дніпра та області.

На місці влучання виникла пожежа. Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про трьох загиблих через ворожу атаку, згодом кількість жертв зросла до чотирьох.

До того, вдень 24 червня російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

Тоді у місті також повідомлялось про загиблих та поранених. Через російську атаку 25 червня в Дніпропетровській області було оголошено днем жалоби.

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