Росіяни вдарили по складу ЮНІСЕФ, знищено допомогу для дітей на мільйони доларів

Росія знищила склад ЮНІСЕФ

Лубінець зазначив, що шокований черговим цинічним діянням Росії.

"На рахунку держави-агресора - ще один удар не лише по цивільній інфраструктурі, а й по міжнародній гуманітарній місії, яка щодня рятує життя людей", - каже він.

За словами Омбудсмана, знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарних вантажів вартістю майже 3,9 млн доларів:

генератори,

питну воду,

гігієнічні набори,

інші критично важливі запаси.

"ЮНІСЕФ - багаторічний партнер Офісу Омбудсмана, який щодня допомагає українським дітям і родинам. Удар по гуманітарному складу - це удар по тих, хто рятує життя", - повідомив Лубінець.

РФ вбиває маленьких українців

Росія також продовжує вбивати дітей і знищувати гуманітарну інфраструктуру, каже чиновник.

"Лише минулого тижня, за даними ЮНІСЕФ, загинули двоє дітей, ще щонайменше 50 дістали поранення. У червні було зафіксовано наймасовішу загибель дітей з 2022 року протягом місяця: 7 дітей загинули, ще 116 - поранені", - заявив Лубінець.

Омбудсман наголосив: напади на гуманітарні об'єкти та працівників гуманітарних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Удар Росії по складу у Білогородці

ЮНІСЕФ повідомила, що ця атака країни-агресорки стала частиною чергової жахливої безсонної ночі для дітей. Удар було завдано по складу місії у Білогородці на Київщині 19 липня.

"Пошкодження гуманітарних складів і напади на гуманітарних працівників перешкоджають доставці життєво необхідної допомоги дітям і сім'ям, які постраждали від війни", - зауважили в ЮНІСЕФ.

Організація закликала припинити атаки Росії по дітях та гуманітарній інфраструктурі України.