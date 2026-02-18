Кожна третя дитина - без рідного дому: оприлюднили страшні цифри після 4 років війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ЮНІСЕФ .

Головне:

Масштаб: Кожна третя дитина в Україні є переміщеною особою (загалом понад 2,5 млн).

Кожна третя дитина в Україні є переміщеною особою (загалом понад 2,5 млн). Динаміка втрат: Кількість постраждалих дітей зростає третій рік поспіль - у 2025-му зафіксовано ріст на 10%.

Кількість постраждалих дітей зростає третій рік поспіль - у 2025-му зафіксовано ріст на 10%. Інфраструктурна криза: Пошкоджено 1700 шкіл та 200 лікарень за останній рік, що позбавляє дітей базових послуг.

Пошкоджено 1700 шкіл та 200 лікарень за останній рік, що позбавляє дітей базових послуг. Психологічний стан: 25% старших підлітків не бачать свого майбутнього в Україні через війну.

Географія переміщення та безпекові ризики

За даними організації, загальна кількість переміщених дітей становить 2 589 900 осіб. Розподіл виглядає наступним чином:

Всередині України: понад 791 000 дітей;

понад 791 000 дітей; За кордоном (у статусі біженців): майже 1 798 900 дітей.

Регіональна директорка ЮНІСЕФ Реджина Де Домінічис підкреслила, що безпека стає дедалі менш доступною, оскільки атаки на цивільні райони тривають по всій країні. Багато підлітків (кожен третій віком 15-19 років) були змушені змінювати місце проживання щонайменше двічі.

Руйнування інфраструктури та гуманітарні виклики

Війна завдала катастрофічних ударів по системах, від яких залежить життя дітей:

Освіта: понад 1700 шкіл пошкоджено або знищено; кожна третя дитина позбавлена можливості навчатися очно.

понад 1700 шкіл пошкоджено або знищено; кожна третя дитина позбавлена можливості навчатися очно. Медицина: лише за 2025 рік підтверджено руйнування майже 200 медичних закладів.

лише за 2025 рік підтверджено руйнування майже 200 медичних закладів. Втрати: з початку повномасштабного вторгнення понад 3200 дітей загинули або дістали поранення. У 2025 році кількість постраждалих зросла на 10% порівняно з попереднім роком.

Психологічний тиск та втрата надії

Крім фізичних загроз та відсутності опалення через удари по енергетиці, критичним стає стан психічного здоров'я. Опитування показало, що кожен четвертий підліток в Україні втрачає надію на майбутнє всередині країни через постійний страх та соціальну ізоляцію в укриттях.