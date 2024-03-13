ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримає від ЮНІСЕФ грант у 18 млн доларів: на що підуть кошти

Середа 13 березня 2024 06:48
UA EN RU
Україна отримає від ЮНІСЕФ грант у 18 млн доларів: на що підуть кошти Фото: Україна отримає від ЮНІСЕФ грант у 18 млн доларів (unicef.org)
Автор: Константин Широкун

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий підписав із фондом Education Cannot Wait угоду про виділення Україні міжнародного гранту у розмірі 18 млн доларів, які підуть на модернізацію шкільної освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Від фонду, що є структурною частиною ЮНІСЕФ, угоду підписала його виконавчий директор Ясмін Шериф.

"Незважаючи на війну, ми маємо не лише сміливість боротися проти другої армії у світі та відстоювати наші цінності, а й перебудовувати, реформувати систему освіти", – сказав Лісовий.

За його словами, від російського обстрілу постраждала кожна сьома українська школа. При цьому понад двісті шкіл зруйновано вщент, ще близько 1600 – пошкоджено. В онлайн-режимі сьогодні навчається понад 600 тисяч українських школярів, ще 900 тисяч – у змішаному форматі.

"Сьогодні наші зусилля зосереджені на тому, щоб повернути доступ до нормального навчання кожній дитині, до якісної та безпечної освіти – незважаючи на війну", - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що 8 березня Литва виділила п'ять млн євро на підтримку реконструкції шкіл та дитячих садків в Україні.

Також стало відомо, що ЮНІСЕФ цього року Україні виділить 450 млн доларів, які спрямують на підтримку прифронтових регіонів країни. виділені кошти будуть направлені на гуманітарні потреби. Зокрема, частину суми витратять на забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн. Серед інших важливих завдань – облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міносвіти Школа Вторгнення Росії до України
NEWS
Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі
Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог