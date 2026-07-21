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Россияне ударили по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для детей на миллионы долларов

20:45 21.07.2026 Вт
2 мин
Произошло очередное военное преступление России против международной гуманитарной миссии в Украине
aimg Елена Бджола
Фото: разрушенный ударами России склад ЮНИСЕФ в Киевской области (t.me/dmytro_lubinetzs)

На складе ЮНИСЕФ хранилась гуманитарная помощь для детей и их семей стоимостью почти 3,9 млн долл. Уничтожено более сотни тысяч единиц грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца в Telegram и UNICEF Украина.

Россия уничтожила склад ЮНИСЕФ

Лубинец отметил, что шокирован очередным циничным деянием России.

"На счету государства-агрессора - еще один удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по международной гуманитарной миссии, которая ежедневно спасает жизнь людей", - говорит он.

По словам Омбудсмана, уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарных грузов стоимостью почти 3,9 млн долларов.

  • генераторы,
  • питьевую воду,
  • гигиенические наборы,
  • другие критически важные запасы.

"ЮНИСЕФ - многолетний партнер Офиса Омбудсмана, который ежедневно помогает украинским детям и семьям. Удар по гуманитарному складу - это удар по спасающим жизнь", - сообщил Лубинец.

РФ убивает маленьких украинцев

Россия продолжает убивать детей и уничтожать гуманитарную инфраструктуру, говорит чиновник.

"Только на прошлой неделе, по данным ЮНИСЕФ, погибли двое детей, еще по меньшей мере 50 получили ранения. В июне была зафиксирована самая массовая гибель детей с 2022 года в течение месяца: 7 детей погибли, еще 116 - ранены", - заявил Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что нападения на гуманитарные объекты и работников гуманитарных миссий являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Удар России по складу в Белогородке

ЮНИСЕФ сообщила, что эта атака страны-агрессорки стала частью очередной ужасающей бессонной ночи для детей. Удар был нанесен по составу миссии в Белогородке Киевской области 19 июля.

"Повреждение гуманитарных складов и нападения на гуманитарных работников препятствуют доставке жизненно необходимой помощи детям и семьям, пострадавшим от войны", - отметили в ЮНИСЕФ.

Организация призвала приостановить атаки России по детям и гуманитарной инфраструктуре Украины.

Напомним, согласно отчету ЮНИСЕФ, полномасштабная война заставила каждого третьего ребенка покинуть родительский дом. По состоянию на начало 2026 года более 2,5 миллионов украинских детей остаются ВПЛ.

В 2024 году министр образования и науки Оксен Лесной подписал с фондом Education Cannot Wait соглашение о выделении Украине международного гранта. 18 млн. долларов пойдут на модернизацию школьного образования. Фонд является структурной частью ЮНИСЕФ.

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