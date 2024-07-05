Росіяни вдарили по сільраді під Волновахою: є загибла та поранені
Російські війська у п'ятницю, 5 липня, завдали три удари по селу Комар Волноваського району. Внаслідок обстрілу загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Донецької обласної прокуратури.
За даними слідства, 5 липня 2024 року російські війська завдали три удари по селу Комар Волноваського району. Мішенню для ворожої атаки стала центральна частина населеного пункту.
Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради було травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.
Одна з потерпілих від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.
Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.
У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: росіяни вдарили по селу Комар Волноваського району (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Обстріли Донецької області
Нагадаємо, вчора ввечері, 4 липня, російські окупанти кілька разів вдарили по місту Новогродівка Донецької області. Четверо дітей постраждали.
Також російські війська 3 липня обстріляли місто Дружківка Донецької області. Там було пошкоджено пожежну частину.
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