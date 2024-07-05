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Россияне ударили по сельсовету под Волновахой: есть погибшая и раненые

Донецкая область, Пятница 05 июля 2024 16:32
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Россияне ударили по сельсовету под Волновахой: есть погибшая и раненые Фото: россияне ударили по сельсовету под Волновахой (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в пятницу, 5 июля, нанесли три удара по селу Комар Волновахского района. В результате обстрела погибла сотрудница сельского совета, еще 14 ее коллег ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, 5 июля 2024 года российские войска нанесли три удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для вражеской атаки стала центральная часть населённого пункта.

В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета было травмировано 15 работников учреждения, которые во время обстрела находились в помещении.

Одна из пострадавших от полученных тяжелых ранений скончалась при оказании медицинской помощи.

Также под огнем российских войск оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.

В населенном пункте повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: россияне ударили по селу Комар Волновахского района (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Обстрелы Донецкой области

Напомним, вчера вечером, 4 июля, российские оккупанты несколько раз ударили по городу Новогродовка Донецкой области. Четверо детей пострадали.

Также российские войска 3 июля обстреляли город Дружковка Донецкой области. Там была повреждена пожарная часть.

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