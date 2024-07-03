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Росіяни обстріляли пожежну частину у Донецькій області

Середа 03 липня 2024 21:37
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Росіяни обстріляли пожежну частину у Донецькій області Фото: наслідки обстрілу Дружківки 3 липня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російські війська вдень середи, 3 липня, обстріляли місто Дружківка Донецької області. Там було пошкоджено пожежну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Telegram.

Як розповіли у відомстві, вдень ворог обстріляв місто Дружківка.

Там в результаті удару, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено санітарний автомобіль, в'їзні ворота пожежно-рятувальної частини, а також дверні та віконні блоки.

На щастя, ніхто з пожежних не постраждав.

Росіяни обстріляли пожежну частину у Донецькій областіРосіяни обстріляли пожежну частину у Донецькій областіРосіяни обстріляли пожежну частину у Донецькій областіРосіяни обстріляли пожежну частину у Донецькій областіФото: наслідки обстрілу Дружківки 3 липня (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Донецької області

Російська армія не припиняє обстріли Донецької області та завдає ударів по населеним пунктам, розташованим поблизу лінії розмежування.

Наприкінці червня черговою жертвою агресії окупантів стала бригада енергетиків, що працювала в одному з сіл. Один із працівників отримав поранення.

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