Росіяни вдарили по Новогродівці Донецької області: поранено чотирьох дітей
Російські окупанти сьогодні, 4 липня, увечері кілька разів вдарили по місту Новогродівка Донецької області. Четверо дітей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.
За його словами, у Новогродівці FPV-дрон влучив у двоповерхову будівлю. Потім росіяни накрили місто вогнем з "Ураганів".
Фото: наслідки удару по Новогродівці (t.me/VadymFilashkin)
Усього дев'ять осіб отримали поранення, зокрема четверо дітей. Їх доправили до лікарні.
Філашкін наголосив, що навіть у відносно віддалених від фронту містах Донецької області зберігається загроза обстрілів. Тому він закликав місцевих жителів евакуюватись.
Росіяни вбивають мирних українців
Нагадаємо, російські окупанти під час своїх обстрілів ціляться по цивільній інфраструктурі України. З цієї причини в результаті атак часто бувають поранені та загиблі.
За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, у травні кількість загиблих цивільних в Україні в результаті війни стала найбільшою за рік. Вона становила 436 осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.