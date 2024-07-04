Росіяни вдарили по Новогродівці Донецької області: поранено чотирьох дітей

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, увечері кілька разів вдарили по місту Новогродівка Донецької області. Четверо дітей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.

За його словами, у Новогродівці FPV-дрон влучив у двоповерхову будівлю. Потім росіяни накрили місто вогнем з "Ураганів". Фото: наслідки удару по Новогродівці (t.me/VadymFilashkin) Усього дев'ять осіб отримали поранення, зокрема четверо дітей. Їх доправили до лікарні. Філашкін наголосив, що навіть у відносно віддалених від фронту містах Донецької області зберігається загроза обстрілів. Тому він закликав місцевих жителів евакуюватись.