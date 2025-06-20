ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила "Шахедами" по Харкову і передмістю: пошкоджені будинки й автомобілі

Харківська область, П'ятниця 20 червня 2025 08:00
UA EN RU
РФ вдарила "Шахедами" по Харкову і передмістю: пошкоджені будинки й автомобілі Фото: Харків та область атакували російські ударні дрони (ДСНС України)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російський агресор атакував ударними дронами місто Харків та Харківський район. Рятувальники показали наслідки терористичних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Під удари потрапили Шевченківський та Основ’янський райони обласного центру і Харківський район області.

За попередніми даними, за медичною допомогою звернулись 4 цивільних людей, з яких двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років.

Внаслідок влучань відбулося загоряння на чотирьох локаціях.

Горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м2, конструктивні елементи господарчої споруди площею 10 м2, 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м2.

Крім цього, зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, вогнеборці місцевої пожежної охорони, медики та комунальні служби.

Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

Нічна атака дронами

В ніч на п'ятницю, 20 червня, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Головними цілями ударів були Харків, Суми та Одеса.

Зокрема, Харків дрони атакували двічі за ніч - спочатку після 23:00, а згодом близько 02:00.

Під час першої атаки постраждав Шевченківський район. Об'єктом другої атаки став Основ'янський район.

Внаслідок прильотів "Шахедів" сталися пожежі, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, є постраждалі серед місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Атака дронів
Новини
"Шахеди" летіли з шести напрямків: скільки ППО знищила ворожих дронів
"Шахеди" летіли з шести напрямків: скільки ППО знищила ворожих дронів
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді