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У Харкові внаслідок атаки РФ є постраждалі: серед них діти

П'ятниця 20 червня 2025 01:02
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У Харкові внаслідок атаки РФ є постраждалі: серед них діти Фото: у місті постраждали кілька людей (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 19 на 20 червня атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На дану хвилину відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес", - написав Терехов о 00:17.

Через невеликий проміжок часу Синєгубов підтвердив цю інформацію. Він уточнив, що серед трьох постраждалих, двоє - це дівчата 12 та 17 років.

"Медики надають всю необхідну допомогу", - додав глава ОВА.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що в ніч з 19 на 20 червня Харків вчергове атакували дронами. Попередньо, було атаковано Київській та Шевченківській райони міста, але інформація згодом почала надходити лише про Шевченківський.

Один із прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків. На місці виникла пожежа.

Крім того, в одному випадку горить жах незаселеної новобудови, в іншому - сталося влучання на подвір'я багатоповерхівки. Зокрема, вибито шибки та понівечені машини.

Також відомого, добу дворі одної з багатоповерхівок пошкоджено близько 50 авто.

Детальніше про перші наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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