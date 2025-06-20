РФ ударила "Шахедами" по Харькову и пригороду: повреждены дома и автомобили
Ночью российский агрессор атаковал ударными дронами город Харьков и Харьковский район. Спасатели показали последствия террористических ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Под удары попали Шевченковский и Основянский районы областного центра и Харьковский район области.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 4 гражданских людей, из которых двое несовершеннолетних девушек в возрасте 12 и 17 лет.
В результате попаданий произошло возгорание на четырех локациях.
Горела крыша 6-этажного недостроенного дома на площади 1000м2, конструктивные элементы хозяйственной постройки площадью 10м2, 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500м2.
Кроме этого, получили повреждения многоквартирные жилые дома и легковые автомобили.
На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, пожарные местной пожарной охраны, медики и коммунальные службы.
Психологи ГСЧС оказывали помощь людям.
Ночная атака дронами
В ночь на пятницу, 20 июня, российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Главными целями ударов были Харьков, Сумы и Одесса.
В частности, Харьков дроны атаковали дважды за ночь - сначала после 23:00, а затем около 02:00.
Во время первой атаки пострадал Шевченковский район. Объектом второй атаки стал Основянский район.
В результате прилетов "Шахедов" произошли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие среди местных жителей.
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