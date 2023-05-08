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Росіяни вдарили по селу в Херсонській області: є постраждалі

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по селу в Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вдарили по селу Антонівка в Херсонській області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонської ОВА.

Через російську атаку дві людини отримали поранення - 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх госпіталізували.

У жінки тяжкі травми - множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя.

РБК-Україна повідомляло, що кількість загиблих через російський масований удар по Херсону 3 травня зросла до 24. Сьогодні у лікарні померла жінка, за життя якої боролися 5 днів.

Нагадаємо, що 3 травня росіяни у Херсоні обстріляли гіпермаркет та влучили по пасажирському вагону.

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Херсонська областьВійна Росії проти України