ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Медики боролись за життя 5 днів. Кількість жертв масованого обстрілу Херсона зросла

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 08 травня 2023 12:36
Медики боролись за життя 5 днів. Кількість жертв масованого обстрілу Херсона зросла Фото: кількість жертв через масований обстріл Херсона з травня зросла до 24 осіб (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до 24. У понеділок, 8 травня, в лікарні померла жінка, за її життя лікарі боролися 5 днів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Сьогодні зранку у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка отримала важкі травми під час російського обстрілу міста 3 травня", - написав він.

Очільник регіону додав, що пʼять днів медики боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими.

Обстріл Херсона 3 травня

В цей день окупанти масовано декілька разів обстріляв Херсон. Ціллю росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, четверо отримали поранення і залізничний вокзал. Зокрема, окупанти влучили по пасажирському вагону на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник. До недавнього часу було відомо про 23 загиблих та 46 поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні