Росіяни вдарили ракетою по порту в Одесі: є загиблі та поранені

Удар по Одесі

В Одесі сьогодні вдень, 3 липня, пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики з Криму.

Також в ніч на 3 липня Одесу атакували російські беспілотники. У місті працювала протиповітряна оборона. Атака сталася близько третьої години ночі. Внаслідок ударів дронів постраждала цивільна інфраструктура, зокрема пошкоджені житлові будинки.

Як уточнили рятувальники, через ворожий обстріл пошкоджень зазнала 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.

Спочатку повідомлялось, що травми зазнали пʼятеро людей, серед них - двоє дітей, яких госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

За оновленою інформацією стало відомо про шостого постраждалого. Ним виявився літній чоловік, який відмовився від госпіталізації.

Також з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку.

Детальні про дронову атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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