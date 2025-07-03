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Росіяни вдарили ракетою по порту в Одесі: є загиблі та поранені

Ілюстративне фото: Росія завдала удару по Одесі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Вдень, 3 липня, Росія атакувала припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє поранені.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, сьогодні російські війська завдали удару по припортовій інфраструктурі балістичною касетною ракетою. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення.

Серед постраждалих - водій вантажівки, особу іншого загиблого наразі встановлюють. Усім пораненим надають медичну допомогу. На місці тривають рятувальні та слідчі дії.

Удар по Одесі

В Одесі сьогодні вдень, 3 липня, пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики з Криму.

Також в ніч на 3 липня Одесу атакували російські беспілотники. У місті працювала протиповітряна оборона. Атака сталася близько третьої години ночі. Внаслідок ударів дронів постраждала цивільна інфраструктура, зокрема пошкоджені житлові будинки.

Як уточнили рятувальники, через ворожий обстріл пошкоджень зазнала 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.

Спочатку повідомлялось, що травми зазнали пʼятеро людей, серед них - двоє дітей, яких госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

За оновленою інформацією стало відомо про шостого постраждалого. Ним виявився літній чоловік, який відмовився від госпіталізації.

Також з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку.

Детальні про дронову атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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