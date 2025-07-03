Россияне ударили ракетой по порту в Одессе: есть погибшие и раненые

Удар по Одессе

В Одессе сегодня днем, 3 июля, прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики из Крыма.

Также в ночь на 3 июля Одессу атаковали российские беспилотники. В городе работала противовоздушная оборона. Атака произошла около трех часов ночи. В результате ударов дронов пострадала гражданская инфраструктура, в частности повреждены жилые дома.

Как уточнили спасатели, из-за вражеского обстрела повреждения получила 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи.

Сначала сообщалось, что травмы получили пять человек, среди них - двое детей, которых госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По обновленной информации стало известно о шестом пострадавшем. Им оказался пожилой мужчина, который отказался от госпитализации.

Кроме того, появились фото последствий попадания в многоэтажку.

Подробнее об атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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