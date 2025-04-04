Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Кривому Розі за допомогою балістики.

Згідно з останньою інформацією, було відомо про чотирьох загиблих. Також постраждали 29-річна жінка та 35-річний чоловік і 41-річний чоловік.

29 березня росіяни також атакували Кривий Ріг, було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.

А в ніч на 26 березня росіяни атакували місто ударними безпілотниками типу "Шахед". В результаті були пожежі, пошкоджені будинки, промислове підприємство, пожежна частина і не тільки.

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