РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу, є загиблі
Російська армія вдень середи, 2 квітня, ударила балістикою по інфраструктурному об'єкту у Кривий Ріг, є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За його даними, в результаті удару по місту вже про трьох загиблих та одного пораненого.
"Сталася пожежа. Всі деталі з’ясовуємо", - написав Лисак.
Водночас містян попереджають, що небезпека все ще триває, тому їх просять перебувати в укриттях.
Лисак оновив дані щодо постраждалих в результаті удару.
"Троє людей постраждали у Кривому Розі. Така інформація на зараз. Усім надають медичну допомогу. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав він.
Водночас начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив у Telegram, що ворог атакував балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури.
"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. На зараз троє людей загинуло, троє поранено. Постраждали багатоквартирні будинки", - повідомив він.
Оновлено о 18:14.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв російського удару зросла до чотирьох осіб.
"Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені", - написав він.
Що відомо про Кривий Ріг
Кривий Ріг - це одне з найбільших міст України, розташоване в Дніпропетровській області. Воно відоме своїм промисловим значенням, зокрема видобутком залізної руди та металургією.
Атака РФ на Кривий Ріг
Варто нагадати, що у суботу, 29 березня, російські окупанти атакували Кривий Ріг. Тоді також було завдано ракетного удару.
Після удару повідомлялося, що постраждала одна жінка. Однак згодом кількість постраждалих різко зросла до 5 людей, потім - до семи.
Пізніше було опубліковано фото з наслідками російського удару.
А в ніч на 26 березня росіяни атакували місто ударними безпілотниками типу "Шахед". В результаті були пожежі, пошкоджені будинки, промислове підприємство, пожежна частина і не тільки.
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