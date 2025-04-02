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РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу, є загиблі

Середа 02 квітня 2025 17:39
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РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу, є загиблі Ілюстративне фото: РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу 2 квітня (brovary net ua)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень середи, 2 квітня, ударила балістикою по інфраструктурному об'єкту у Кривий Ріг, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його даними, в результаті удару по місту вже про трьох загиблих та одного пораненого.

"Сталася пожежа. Всі деталі з’ясовуємо", - написав Лисак.

Водночас містян попереджають, що небезпека все ще триває, тому їх просять перебувати в укриттях.

Лисак оновив дані щодо постраждалих в результаті удару.

"Троє людей постраждали у Кривому Розі. Така інформація на зараз. Усім надають медичну допомогу. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав він.

Водночас начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив у Telegram, що ворог атакував балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. На зараз троє людей загинуло, троє поранено. Постраждали багатоквартирні будинки", - повідомив він.

Оновлено о 18:14.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв російського удару зросла до чотирьох осіб.

"Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені", - написав він.

Що відомо про Кривий Ріг

Кривий Ріг - це одне з найбільших міст України, розташоване в Дніпропетровській області. Воно відоме своїм промисловим значенням, зокрема видобутком залізної руди та металургією.

Атака РФ на Кривий Ріг

Варто нагадати, що у суботу, 29 березня, російські окупанти атакували Кривий Ріг. Тоді також було завдано ракетного удару.

Після удару повідомлялося, що постраждала одна жінка. Однак згодом кількість постраждалих різко зросла до 5 людей, потім - до семи.

Пізніше було опубліковано фото з наслідками російського удару.

А в ніч на 26 березня росіяни атакували місто ударними безпілотниками типу "Шахед". В результаті були пожежі, пошкоджені будинки, промислове підприємство, пожежна частина і не тільки.

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