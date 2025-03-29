Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе", - зазначив Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив удар по Кривому Рогу.

"Кривий Ріг. Гучно. Усі деталі згодом", - написав він в Telegram.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Повітряну тривогу оголошували на сході та півдні, а також частині центральних та північних областей.

Пізніше Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Кривий Ріг.

Оновлено об 11:55

Голова Дніпропетровської ОВА, що у Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. За попередньою інформацією, є постраждала.

Оновлено о 12:08

За словами начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість постраждалих зросла до п'яти, всі у стані середньої важкості. Ракетний удар був по щільній міській забудові.

Оновлено о 12:50

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до семи. За даними ОВА, з них троє госпіталізовані. У пацієнтів забої, осколкові поранення, різані рани. Лікарі оцінюють стан усіх як середньої тяжкості.

ДСНС зазначає, що у місті пошкоджені багатоповерхівки магазин, автомийка та інфраструктурний об’єкт. Понівечено понад 20 автомобілів.

Фото: у Кривому Розі зростає кількість постраждалих (t.me/dsns_telegram)