Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, 2 апреля российские оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге с помощью баллистики.

Согласно последней информации, было известно о четырех погибших. Также пострадали 29-летняя женщина и 35-летний мужчина и 41-летний мужчина.

29 марта россияне также атаковали Кривой Рог, был нанесен ракетный удар. В результате атаки пострадали семь человек.

А в ночь на 26 марта россияне атаковали город ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате были пожары, повреждены дома, промышленное предприятие, пожарная часть и не только.

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