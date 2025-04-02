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Удар балістикою по Кривому Рогу: Зеленський показав фото наслідків

Середа 02 квітня 2025 19:12
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Удар балістикою по Кривому Рогу: Зеленський показав фото наслідків Фото: росіяни вдарили по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 2 квітня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Відомо щонайменше про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави підкреслив, що ракетний удар по Кривому Рогу був цілеспрямований. Усі необхідні служби вже на місці, вони усувають наслідки обстрілу і допомагають людям.

Фото: наслідки удару РФ по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. На зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним і близьким", - додав Зеленський.

Він зазначив, що такі удари є терором. І припинити обстріли можна тільки за допомогою достатнього тиску на Росію, щоб змусити її відмовитися від війни і терору.

"Це залежить від партнерів - від Америки, Європи, інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного і безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду", - нагадав президент.

Також він додав, що Україні потрібна достатня кількість систем протиповітряної оборони та ракет до них. Так українців можна буде захистити від російського терору.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 квітня, ввечері атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Кривому Розі за допомогою балістики.

Згідно з останньою інформацією, було відомо про чотирьох загиблих. Також постраждали 29-річна жінка та 35-річний чоловік і 41-річний чоловік.

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