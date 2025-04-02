Удар балістикою по Кривому Рогу: Зеленський показав фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Глава держави підкреслив, що ракетний удар по Кривому Рогу був цілеспрямований. Усі необхідні служби вже на місці, вони усувають наслідки обстрілу і допомагають людям.

Фото: наслідки удару РФ по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. На зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним і близьким", - додав Зеленський.

Він зазначив, що такі удари є терором. І припинити обстріли можна тільки за допомогою достатнього тиску на Росію, щоб змусити її відмовитися від війни і терору.

"Це залежить від партнерів - від Америки, Європи, інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного і безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду", - нагадав президент.

Також він додав, що Україні потрібна достатня кількість систем протиповітряної оборони та ракет до них. Так українців можна буде захистити від російського терору.