Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, в одному з районів міста пожежа
Російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Влучили по критичній інфраструктурі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької військової адміністрації.
"Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації", - пише ОВА.
Як пише секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, наразі відомо про пожежу в одному з районів міста.
"Усі відповідні служби вже працюють на місці", - додає секретар міськради.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в Запоріжжі пролунали два вибухи. Після цього в області пролунала повітряна тривога. ОВА одразу закликала містян перебувати у безпечних місцях.
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