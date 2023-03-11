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В Запоріжжі чути звуки вибухів

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Запоріжжя, Субота 11 березня 2023 15:28
В Запоріжжі чути звуки вибухів Фото: в Запоріжжі чути звуки вибухів (t.me kyiv_n)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, в Запоріжжі чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві повідомляють, що в місті пролунали два вибухи. Відразу після цього в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

Тим часом в Запорізькій ОВА закликали жителів перебувати у безпечних місцях

"Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь" - йдеться в повідомленні.

Оновлено о 16:10

За даними Запорізької ОВА, сьогодні окупанти спрямували російські снаряди, за попередньою інформацією С-300, в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації.

"Наразі залучені всі відповідні служби", - повідомили в адміністрації.

Оновлено о 16:20

Виконувач обов'язки мера міста Анатолій Куртєв розповів, що в результаті обстрілу зайнялася пожежа в одному з районів Запоріжжя.

Нагадаємо, вчора війська РФ обстріляли Запоріжжя. В результаті атаки було пошкоджено школи, а частина міста залишилася без світла.

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Російська Федерація Запоріжжя Вибух Війна Росії проти України
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