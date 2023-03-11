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Россияне ударили ракетами по Запорожью, в одном из районов города пожар

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Суббота 11 марта 2023 16:26
Россияне ударили ракетами по Запорожью, в одном из районов города пожар Фото: россияне ударили ракетами по Запорожью, в одном из районов города пожар (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Попали по критической инфраструктуре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской военной администрации.

"Не имея успехов на поле боя с Вооруженными силами Украины, сегодня российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько сотен тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были оставить свои дома и бежать от российской оккупации", - пишет ОВА.

Как пишет секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, сейчас известно о пожаре в одном из районов города.

"Все соответствующие службы уже работают на месте", - добавляет секретарь горсовета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Запорожье прогремели два взрыва. После этого в области раздалась воздушная тревога. ОВА сразу призвала горожан находиться в безопасных местах.

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