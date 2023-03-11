Россияне ударили ракетами по Запорожью, в одном из районов города пожар

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской военной администрации.

"Не имея успехов на поле боя с Вооруженными силами Украины, сегодня российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько сотен тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были оставить свои дома и бежать от российской оккупации", - пишет ОВА.

Как пишет секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, сейчас известно о пожаре в одном из районов города.

"Все соответствующие службы уже работают на месте", - добавляет секретарь горсовета.