Россияне ударили ракетами по сортировочному депо и отделению "Новой почты": видео пожара
В Одессе под российский ракетный удар, нанесенный оккупантами в этот вечер, попали сортировочное депо и отделение "Новой почты". На месте произошел мощный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту".
"Ночь 1 мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только что в них попала ракета рашистов", - говорится в заявлении оператора.
В НП отметили, что среди сотрудников компании погибших и пострадавших нет.
Вопрос компенсации
Также в сообщении указывается, что оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате вражеского удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме.
"Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути, перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе", - говорится в заявлении НП.
Видео пожара
Ракетный удар по Одессе 1 мая
Напомним, сегодня поздно вечером в Одессе раздались взрывы. Перед этим стало известно об угрозе атаки противника с использованием баллистического вооружения. В командовании Воздушных сил предупреждали об опасности для жителей Одессы.
Позже в ОВА проинформировали, что в результате ракетного удара в городе пострадали 13 человек, также из-за "прилета" вспыхнул сильный пожар.
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