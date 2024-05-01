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Россияне ударили ракетами по сортировочному депо и отделению "Новой почты": видео пожара

Одесса, Среда 01 мая 2024 23:29
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Россияне ударили ракетами по сортировочному депо и отделению "Новой почты": видео пожара Фото: в Одессе под ракетный удар попали сортировочное депо и отделение "Новой почты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе под российский ракетный удар, нанесенный оккупантами в этот вечер, попали сортировочное депо и отделение "Новой почты". На месте произошел мощный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту".

"Ночь 1 мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только что в них попала ракета рашистов", - говорится в заявлении оператора.

В НП отметили, что среди сотрудников компании погибших и пострадавших нет.

Вопрос компенсации

Также в сообщении указывается, что оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате вражеского удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме.

"Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути, перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе", - говорится в заявлении НП.

Видео пожара

Ракетный удар по Одессе 1 мая

Напомним, сегодня поздно вечером в Одессе раздались взрывы. Перед этим стало известно об угрозе атаки противника с использованием баллистического вооружения. В командовании Воздушных сил предупреждали об опасности для жителей Одессы.

Позже в ОВА проинформировали, что в результате ракетного удара в городе пострадали 13 человек, также из-за "прилета" вспыхнул сильный пожар.

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Одесса Нова пошта Пожар Война в Украине Ракетная атака
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