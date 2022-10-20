Ранковий обстріл Миколаєва: у ОП показали наслідки ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Російські терористи випустили кілька ракет із зенітно-ракетних комплексів С-300. Обстріляли місто та прилеглі населені пункти. Зафіксовано попадання в колишній авторинок. Жертв немає", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вкотре обстріляли Запорізьку область. Ворожа ракета впала на території однієї зі шкіл.

Крім того, вночі ворог обстріляв Криворізький район Дніпропетровської області. Через удар по об'єкту енергетики є сильні руйнування.

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