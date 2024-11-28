Росіяни вдарили ракетами по Одесі та області, почалась пожежа: є постраждалі

За даними слідства, вранці 28 листопада окупанти здійснили ракетну атаку по Одесі та області, тип ракет встановлюється.

"Внаслідок атаки травмовано 3 місцевих жителів, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Одесі та області

Крім того, в Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та автомобілі, а в одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).