Россияне ударили ракетами по Одессе и области, начался пожар: есть пострадавшие

Массированный удар РФ по Украине

28 ноября российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. Основной удар РФ пришелся по объектам энергетики.

В большинстве областей ввели экстренные отключения света, графики не действуют. В частности, во Львовской области без света остались полмиллиона абонентов. Энергетики прогнозируют, что отключения продлятся до 20:00.

Добавим, что первоначально сообщалось, что в Одессе пострадал один человек во время российской атаки 28 ноября.

Отметим, что во время массированной атаки по энергетике 17 ноября, в Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура. Из-за этого ситуация в регионе с энергоснабжением была тяжелой.

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