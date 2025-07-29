Россияне ударили ракетами по Каменскому: повреждена больница, есть погибшие (фото)

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское в Днепропетровской области. В результате обстрела поврежден роддом, погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Каменского Андрея Белоусова и председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Лысак отметил, что в результате атаки частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось.

Однако вблизи него повреждены роддом и отделение городской больницы.

"Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины - "тяжелые". Одна из них - беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести", - сообщил Лысак.

Мэр Каменского Белоусов уточнил, что значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы.

"В зданиях повреждена кровля, выбиты все окна. Огнем уничтожены несколько авто на парковке больницы. Все пациенты перевезены в другие лечебные учреждения. Также выбиты окна в кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике", - сообщил городской голова.

Он также добавил, что разбиты почти все окна, вывернуты дверные проемы в лицеях №31 и №11.

Также повреждения получила 8-я гимназия и садик №2. Пострадал жилой фонд - повреждены 49 домов, выбито более 300 окон.

"В связи с перекрытием проспекта Возрождения (Аношкина), автобусы № 7 и № 8, будут курсировать измененным маршрутом по проспекту Тараса Шевченко", - добавил Белоусов.

Атаки на Никопольский район

Кроме того, Лысак сообщил, что ночью террористы обстреляли и другие районы Днепропетровской области.

В частности артиллерией и дронами были обстреляны Марганецкая и Покровская громады и город Никополь.

В результате атаки повреждены автомобили, повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки.

Глава Днепропетровской ОВА добавил, что согласно обновленным данным, из-за вечерних атак на Никополь и Марганец повреждены еще 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, а также гараж.

"Изуродованы развлекательное заведение, магазин, админздание, инфраструктура и линия электропередач. Загорелась машина", - отметил он.

Синельниковский район

Армия РФ также продолжала атаки и на Синельниковский район. Агрессор бил по Межевской, Дубовиковской и Славянской громадам. Применял FPV-дроны и управляемые авиабомбы (КАБ).

"Погиб один человек, еще двое пострадали. Повреждены 4 частных дома, админздание, магазины, АЗС, авто. Возникли пожары", - сообщил Лысак.

Согласно уточненной информации, вечером враг ударил КАБами по Великомихайловской громаде.

"Погибла 75-летняя женщина. Пострадал 68-летний мужчина. Изуродован частный дом", - добавил он.

Лысак также обнародовал последствия вражеских ударов. 5 фото - Каменское, остальные - Никопольский район.