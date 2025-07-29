ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Ізюмі пролунали вибухи: на місто летіли дрони

Вівторок 29 липня 2025 05:48
UA EN RU
В Ізюмі пролунали вибухи: на місто летіли дрони Фото: місто атакують "Шахеди" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 29 липня, в Ізюмі Харківської області пролунали вибухи. В напрямку міста летіли дрони типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізюмської МВА і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В Ізюмі чутно два вибухи", - йдеться у повідомленні о 05:36.

Напередодні військові інформували, що у Харківській області зафіксовано "Шахеди", які рухаються на захід. Водночас в Ізюмській МВА писали, що три безпілотника тримають курс на місто.

За останніми даними, о 05:42, на місто летить ще один дрон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ізюм Харків
Новини
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку