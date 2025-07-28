Росія запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу
Російська армія ввечері понеділка, 28 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 21:45 у Сумській області, вони рухались курсом на Суми. Окрім цього декілька груп дронів рухались у напрямку Харківської області.
Станом на 22:10 ворожі дрони було помічено у напрямку Чернігова.
Відомо, що росіяни запустили "Шахеди" з Курської та Бєлгородської областей.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Атака на Україну
У ніч на 28 липня Росія здійснила одну з наймасовіших атак дронами. У Києві уламки пошкодили житлові будинки, поранено 8 людей, серед них дитина. У Кропивницькому - влучання по філармонії та інфраструктурі. На Дніпропетровщині поранено двох, в Одесі - удар по портовій інфраструктурі.
Детальніше про атаку цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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