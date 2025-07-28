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Росія запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу

Понеділок 28 липня 2025 22:18
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Росія запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу Ілюстративне фото: Росія запустила "Шахеди" з декількох напрямків 28 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері понеділка, 28 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 21:45 у Сумській області, вони рухались курсом на Суми. Окрім цього декілька груп дронів рухались у напрямку Харківської області.

Станом на 22:10 ворожі дрони було помічено у напрямку Чернігова.

Відомо, що росіяни запустили "Шахеди" з Курської та Бєлгородської областей.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу
Росія запустила &quot;Шахеди&quot; з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу

Атака на Україну

У ніч на 28 липня Росія здійснила одну з наймасовіших атак дронами. У Києві уламки пошкодили житлові будинки, поранено 8 людей, серед них дитина. У Кропивницькому - влучання по філармонії та інфраструктурі. На Дніпропетровщині поранено двох, в Одесі - удар по портовій інфраструктурі.

Детальніше про атаку цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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