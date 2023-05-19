Росіяни вдарили по пожежній частині у Дніпропетровській області: є постраждалий

"Чергова ніч та черговий ракетний терор росіян. На Дніпропетровщині пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, окупанти вдарили по промисловому підприємству у Кривому Розі, через що постраждали двоє людей.

Крім того, загарбники атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львові за допомогою безпілотників.

Детальніше про нічну атаку ворога читайте у матеріалі РБК-Україна.

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