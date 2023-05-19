Атакували ракетами та дронами: наслідки нічних обстрілів України

Росія в ніч на 19 травня знову атакувала Україну дронами та ракетами. Попри те, що сили ППО збили більшість ворожих цілей, були зафіксовані влучання.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

У Повітряних силах повідомили, що Росія випустила по Україні цієї ночі 22 дрони-камікадзе та 6 крилатих ракет. Сили ППО збили 16 "Шахедів" та 3 ракети "Калібр".

Київ

Російські окупанти намагалися атакувати столицю дронами-камікадзе типу Shahed. У Київській області та Києві спрацювала ППО, а місцеві жителі чули вибухи.

Пізніше місцева влада повідомила, що атака була у кілька хвиль, всі ворожі цілі збили захисники. Влучань у столиці не зафіксовано.

Кривий Ріг

Цієї ночі у Кривому Розі Дніпропетровської області також чули вибухи. Військова адміністрація повідомила, що росіяни вдарили по промисловому підприємству.

Внаслідок атаки у місті виникла пожежа, є руйнування. Дві жінки отримали поранення. Одна з них у важкому стані.

Львів

Російська армія цієї ночі також атакувала Львів. Мер міста заявив, що росіяни випустили дрони-камікадзе, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що над регіоном вночі збили п'ять "Шахедів". За його словами, ще один дрон ліквідували над іншою областю на заході України.

Нагадаємо, що за травень ворог вже вдесяте атакує Україну дронами та ракетами. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що ворог не змінив тактику, а, комбінуючи засоби, намагається розосередити нашу ППО.

За його словами, цілями росіян залишаються військові та стратегічні об'єкти, критична інфраструктура, оборонні підприємства, склади та західна техніка.

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