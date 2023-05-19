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Нічні вибухи у Кривому Розі: в ОВА назвали наслідки ворожих ударів

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Кривий Ріг, П'ятниця 19 травня 2023 08:13
Нічні вибухи у Кривому Розі: в ОВА назвали наслідки ворожих ударів Фото: наслідки російських ударів по Кривому Розі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі внаслідок нічної ворожої атаки 19 травня є руйнування на одному із промислових підприємств, а також спалахнули пожежі. Постраждали двоє людей, і одна з них - у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Так, у місті цієї ночі пролунало кілька вибухів.

"Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані", - повідомив голова ОВА.

На місці "прильоту" є суттєві руйнування цехів, було знищено обладнання. Крім того, почалася пожежа на кількох спорудах, і пожежники досі гасять полум'я на одній із них.

"Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - розповів чиновник.

Також він опублікував фото із наслідками російських ударів по Кривому Розі цієї ночі.

Наслідки атаки РФ по Кривому Розі 19 травня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Як повідомив Вілкул, на території одного з промислових підприємств міста є 4 влучання, і руйнування - значні.

"Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи в нашому місті працюють стабільно", - написав він у своєму Telegram.

Між тим, Вілкул також додав, що сьогодні о 13.00 та о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у двох кар'єрах (Тернівський та Саксаганський, Центрально-Міський райони).

"Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає", - пише він.

Нагадаємо, вночі 19 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога, і в деяких областях повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО. Зокрема, вибух прогримів у Кривому Розі.

Згодом у Київській МВА повідомили, що під час нічної атаки "Шахедів" на столицю всі ворожі цілі були збиті ППО, й ударів по Києву не допущено.

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