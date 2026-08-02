UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни вдарили по поштовому терміналу у передмісті Харкова

12:19 02.08.2026 Нд
1 хв
Скоріш за все дров влучив у термінал "Нової пошти"
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: росіяни вдарили по поштовому терміналу у передмісті Харкова (ДСНС)

Російські війська вранцій 2 серпня атакували дронами передмістя Харкова. Безпілотник влучив у поштовий термінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу", - повідомив Синєгубов.

У мережі повідомляють, що приліт був по "Новій пошті".

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня Росія атакувала Україну 133 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

Вчора повідомлялося, що внаслідок російського удару у Харкові спалахнув книжковий склад видавничої корпорації "Ранок", який був також дистрибуційним центром мережі "Книголенд". У вогні опинилися мільйони книжок.

Також російські війська вранці 1 серпня атакували дронами складські приміщення ROZETKA на околиці Броварів. Внаслідок удару загинула одна людина, є постраждалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХарківВійна в Україні