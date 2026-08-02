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Россияне ударили по почтовому терминалу в пригороде Харькова

12:19 02.08.2026 Вс
1 мин
Скорее всего, дров попал в терминал "Новой почты"
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: россияне ударили по почтовому терминалу в пригороде Харькова (ГСЧС)

Российские войска утром 2 августа атаковали дронами пригорода Харькова. Беспилотник попал в почтовый терминал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате вражеского удара по пригороду Харькова вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала", - сообщил Синегубов.

В сети сообщают, что прилет был по "Новой почте".

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрела.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 2 августа Россия атаковала Украину 133 ударными дронами по разным направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время, зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 19 локациях, а также падение обломков на 3 локациях.

Вчера сообщалось, что в результате российского удара в Харькове вспыхнул книжный состав издательской корпорации "Ранок", который был также дистрибуционным центром сети "Книголенд". В огне оказались миллионы книг.

Также российские войска утром 1 августа атаковали дронами складские помещения ROZETKA на окраине Броваров. В результате удара погиб один человек, есть пострадавшие.

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