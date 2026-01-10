UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини, є пошкодження

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вранці 10 січня завдали удару по портовій інфраструктурі в Одеській області. Пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"З самого ранку 10 січня ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі", - повідомив Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача. Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила. 

За словами глави ОВА, на місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Обстріл України

Нагадаємо, у ніч на 10 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 121 ударним дроном з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 94 ворожі безпілотники.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зокрема, російські війська здійснили чергову атаку по Кривому Рогу, завдавши ударів по кількох об’єктах інфраструктури.

Через нічний обстріл без електроенергії залишаються окремі мікрорайони Саксаганського та частини Покровського району. Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч і наразі продовжуються.

Внаслідок обстрілу поранено двох людей, один із них перебуває у стані середньої тяжкості.

ОдесаВійна в Україні