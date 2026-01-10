Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини, є пошкодження

Обстріл України

Нагадаємо, у ніч на 10 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 121 ударним дроном з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 94 ворожі безпілотники.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зокрема, російські війська здійснили чергову атаку по Кривому Рогу, завдавши ударів по кількох об’єктах інфраструктури.

Через нічний обстріл без електроенергії залишаються окремі мікрорайони Саксаганського та частини Покровського району. Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч і наразі продовжуються.

Внаслідок обстрілу поранено двох людей, один із них перебуває у стані середньої тяжкості.