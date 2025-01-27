Росіяни вдарили по підприємству у Нікополі, відомо про п'ятьох постраждалих

"Вже від ранку російська армія тероризує Нікополь", - написав Лисак.

За його словами, внаслідок артобстрілу там постраждали п’ятеро чоловіків. Їм від 30 до 39 років, вони всі госпіталізовані.

Також через обстріл сталася пожежа, яку оперативно приборкали рятувальники. Було пошкоджене промислове підприємство.

Нагадаємо, сьогодні під час нічної атаки Росії по території України постраждало місто Дніпро та Дніпропетровська область. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Нічна атака по Україні

В ніч на понеділок, 27 січня, російська армія атакувала територію України ударними дронами з різних напрямків. Через атаку дронів повітряна тривога оголошувалась у Києві, тоді ж повідомлялось про роботу ППО у столиці.