Дніпро та область вночі атакували російські дрони: з'явились фото наслідків
Під час нічної атаки Росії по території України постраждало місто Дніпро та Дніпропетровська область. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Telegram ДСНС України.
За даними Лисака, в ніч на понеділок, 27 січня, над територією Дніпропетровської області було знищено 13 російських ударних дронів.
Однак внаслідок атаки у Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Там сталася пожежа. Також було понівечено три приватні будинки та господарська споруда.
А ось у Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.
Також росіяни вдарили з РСЗВ "Град" та важкої артилерії по Нікопольській громаді. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді. Є руйнування на території промислового підприємства.
У ДСНС уточнили, що у Дніпрі внаслідок обстрілів зайнявся дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, пошкоджено ще два житлових будинки. Рятувальники оперативно загасили пожежу, але роботи з обстеження тривають.
У Самарівському районі постраждала інфраструктура, сталася пожежа. Також пошкоджено три приватні будинки та господарську споруду. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Для ліквідації наслідків залучено 64 рятувальника та 24 одиниці техніки ДСНС.
Нічна атака по Україні
У ніч на понеділок, 27 січня, Російська Федерація знову запустила по території України ударні дрони з різних напрямків. Через атаку дронів повітряну тривогу було оголошено у Києві, тоді ж повідомлялось про роботу ППО у столиці.
Повітряна тривога оголошувалась у Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.
Також вибухи лунали і в Івано-Франківській області - росіяни кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури.
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