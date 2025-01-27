Россияне ударили по предприятию в Никополе, известно о пяти пострадавших

"Уже с утра российская армия терроризирует Никополь", - написал Лысак.

По его словам, в результате артобстрела там пострадали пятеро мужчин. Им от 30 до 39 лет, они все госпитализированы.

Также из-за обстрела произошел пожар, который оперативно укротили спасатели. Было повреждено промышленное предприятие.

Напомним, сегодня во время ночной атаки России по территории Украины пострадал город Днепр и Днепропетровская область. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.

Ночная атака по Украине

В ночь на понедельник, 27 января, российская армия атаковала территорию Украины ударными дронами с разных направлений. Из-за атаки дронов воздушная тревога объявлялась в Киеве, тогда же сообщалось о работе ПВО в столице.