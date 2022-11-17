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Росіяни вдарили по Одеській області "Калібрами" та авіацією, є постраждалі

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Одеській області "Калібрами" та авіацією (кадр з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти здійснили пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Загарбники також спрямували по Одеській області шість ракет з літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду, що публікує повідомлення ОК "Південь".

"По Одещині нанесено ракетний удар. З акваторії Чорного моря ворог здійснив пуск "Калібрів", а з використанням тактичної авіації з 2 Су-30 спрямував 6 ракет повітряного базування", - сказано в повідомленні.

В Одесі було уражено логістичний об'єкт. Одна людина постраждала.

Окрім того, вибуховою хвилею було пошкоджено будівлі навколишніх підприємств.

При цьому сили ППО знищили шість ракет над морем.

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області. ЗМІ писали про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Докладніше про ситуацію в регіонах - читайте у нашому матеріалі.

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